В Госдуму внесли законопроект о гаражных объединениях

Поправки завершают комплексное регулирование гаражной сферы в России

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение палаты проект закона «О гаражных объединениях». Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

«Поправки завершают комплексное регулирование гаражной сферы, снимают правовую неопределенность и позволят обеспечить защиту права собственности владельцев гаражей, а также возможность комфортного использования транспортных средств», — сообщили в пресс-службе Госдумы.

По словам Павла Крашенинникова, внесенный законопроект предлагает комплексное регулирование вопросов работы гаражных объединений, а также определяет права и обязанности их членов. На сегодня в России насчитывается более 36 тысяч таких объединений.

Законопроект предлагает общий подход к определению объекта, предназначенного для стоянки и хранения транспорта, а также госрегистрации прав на него. Вводятся понятия «гаражный комплекс», «гараж», «место хранения транспортного средства». Согласно документу, закрепляются положения о доле каждого собственника гаража или машино-места в праве собственности на общее имущество. Документ также определяет перечень общего имущества собственников гаражей и основы его использования.

Согласно тексту законопроекта, формами объединения владельцев машино-мест могут быть гаражный кооператив и гаражное товарищество. Первый — как вид потребительского кооператива, второй — вид товарищества собственников недвижимости. Также определяется порядок создания гаражного кооператива и гаражного товарищества, их реорганизации и ликвидации. Предусматривается структура органов управления этих объединений, порядок их избрания, компетенция и ответственность за принятие решений.

Отметим, положения законопроекта будут распространяться и на отношения собственников гаражей, права на которые оформят в ходе «гаражной амнистии».

Росреестр разработал методические рекомендации «„Гаражная амнистия“ за 8 шагов», благодаря которым люди в доступной форме смогут разобраться с процедурой оформления гаражей в упрощенном порядке.

Напомним, в апреле 2021 года Владимир Путин подписал закон о «гаражной амнистии», задача которого — отрегулировать работу гаражных кооперативов и дать россиянам возможность оформить гаражи и землю под ними в собственность по упрощенной системе. В Едином госреестре недвижимости Челябинской области содержатся около десяти тысяч объектов, попадающих под действие нового закона.