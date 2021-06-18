Второй роддом в Челябинске закрыли из‑за COVID-19

Пациенток перестало принимать учреждение больницы № 8

Родильный дом городской больницы № 8 в Челябинске временно приостановил работу из-за пандемии коронавируса. В подразделении учреждения открыли ковидный госпиталь на 120 коек. Об этом руководство сообщило на официальной странице в «Инстаграме». Также в социальной сети размещен документ о маршрутизации пациенток в областную клиническую больницу № 3 и в перинатальный центр.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», на двухнедельный карантин из-за коронавируса закрылся роддом ЮУГМУ (бывший роддом № 7) в Металлургическом районе Челябинска. Однако в пресс-службе клиники ЮУГМУ не смогли оперативно подтвердить или же опровергнуть эту информацию.