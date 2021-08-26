«Гаражная амнистия»: что нужно знать южноуральцам о новом законе

Упрощенная схема регистрации будет действовать до 2026 года

В 2021 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о так называемой гаражной амнистии. Его задача — отрегулировать работу гаражных кооперативов и дать людям возможность оформить гаражи и землю под ними в собственность по упрощенной системе. В Едином госреестре недвижимости Челябинской области сегодня содержатся около 10 тысяч объектов, попадающих под действие нового закона. Ответы на самые популярные вопросы по процедуре - в нашем материале.

ЗАЧЕМ НУЖНА «ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ»

До этого момента в России не было отдельного нормативного документа, который бы регулировал работу гаражных кооперативов. Из-за того, что далеко не все из объектов зарегистрированы, точное число гаражей в стране никто назвать не может. При этом люди, которые до сих пор не оформили в собственность свое имущество, не могут им распоряжаться — продавать, наследовать и так далее. Новый закон как раз и призван помочь людям получить статус собственников.

«Необходимость принятия закона о „гаражной амнистии“ назрела давно. Многие южноуральские владельцы гаражей действительно ждали этого, так как из-за отсутствия правоустанавливающих документов не могли зарегистрировать свои права на такие объекты. Новый закон призван урегулировать вопросы, возникающие при оформлении прав на объекты гаражного назначения и земельные участки под ними», — ответила ИА «Первое областное» заместитель руководителя управления Росреестра по Челябинской области Ольга Юрченко.

Сейчас определен порядок и перечень документов, которые нужно предоставить, а также установлено, чем можно заменить некоторые из них в случае их отсутствия. К примеру, у гражданина может и не быть документов о предоставлении участка для строительства гаража, но он может подтвердить владение гаражом с помощью квитанций об оплате коммунальных услуг или членских взносов.

НА КАКИЕ ГАРАЖИ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ АМНИСТИЯ

«Амнистия» будет распространяться не на все гаражи, а только на объекты гаражного назначения, введенные до начала действия Градостроительного кодекса РФ. Это исключительно капитальные одноэтажные сооружения, у которых есть фундамент и стены. Они могут входить в состав гаражно-строительных кооперативов (ГСК), а также быть отдельно стоящими капитальными постройками. Земля, на которой расположен гараж, должна находиться в государственной или муниципальной собственности.

Не попадают под «гаражную амнистию» самострои, подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах. Сваренные металлические конструкции относятся к категории некапитальных гаражей, «ракушки» также будут признаны самостроем, а значит, оформить их в собственность по упрощенной схеме не получится.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ВЛАДЕЛЬЦАМ ГАРАЖЕЙ

Для того чтобы оформить гараж в собственность, южноуральцам необходимо обратиться в администрацию муниципалитета (в том числе через МФЦ) с просьбой о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, подтверждающего факт владения гаражом.

«На начало апреля в Едином государственном реестре недвижимости содержатся около 10 тыс. объектов недвижимости, попадающих под действие закона о „гаражной амнистии“. Речь идет о гаражах, построенных до 31 декабря 2004 года. Большинство объектов находятся в Челябинске (2,6 тыс.), Магнитогорске (2,1 тыс.) и Копейске (1,3 тыс.). Это как раз те случаи, когда процедура оформления права собственности на гараж для граждан значительно упростится», — сообщила директор Кадастровой палаты по Челябинской области Ирина Воронина.

СКОЛЬКО БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ «ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ»

Земельные участки будут предоставляться бесплатно, срок действия «амнистии» 5 лет — с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2026 года. Заявление на государственную регистрацию и участка, и гаража в управление Росреестра должен будет направлять орган местного самоуправления в рамках межведомственного электронного взаимодействия, заявителю даже не нужно будет подавать документы лично. В этом случае госпошлина не уплачивается.