В Еманжелинске построят ФОК, отремонтируют дорогу и решат проблему с водоснабжением

Алексей Текслер подвел итоги рабочего визита в муниципалитет

Во вторник, 31 августа, глава региона Алексей Текслер подвел итоги рабочей встречи с главой Еманжелинского муниципального района Евгением Светловым. Он отметил несколько вопросов, которые удалось обсудить в ходе переговоров, — это состояние жилищно-коммунального хозяйства, строительство социальных объектов, жилья и дорог.

«Много в этом году было жалоб по водоснабжению. В первую очередь проговорили сегодня с главой вопросы жилищно-коммунального хозяйства. В частности, по водоснабжению в Красногорске. В следующем году водовод и насосное оборудование, чтобы бесперебойно обеспечить водой жителей Еманжелинска», — отметил губернатор.

Следующий вопрос, который требует дальнейшего развития в районе, по мнению главы региона, это социальная инфраструктура.

«На больницу большое количество жалоб было. Я сегодня пообщался и с главным врачом, и с пациентами. Мы разработали программу капремонтов первичного звена медпомощи, и Еманжелинск тоже есть в этих планах. Но большая проблема здесь на сегодня — нехватка врачей. Будем оказывать максимальную поддержку со стороны региона и системно работать над укреплением кадрового состава здравоохранения Еманжелинска», — заявил Алексей Текслер.

Еще одна проблемная для Еманжелинского района тема — это дороги.

«К сожалению, много лет этой темой занимались. В последние два года мы в разы увеличили финансирование, тем не менее проблемы остаются. Приняли решение дополнительно выделить деньги, чтобы в полном объеме сделать центральную улицу Чкалова уже в этом году», — добавил глава региона.

Губернатор отметил, что муниципалитет активно занимается благоустройством, ремонтом объектов культуры.

«Надо продолжать уделять серьезное внимание вопросам спорта. Еманжелинск — очень спортивный город. И мы приняли решение, что со следующего года начнем здесь строить физкультурно-оздоровительный комплекс. Сейчас завершается проектирование, которое было начато после моего последнего визита в город. И в Красногорске сделаем стадион, сейчас там есть площадка с 1950-х годов, она уже в плачевном состоянии. Мы стадион полностью отремонтируем, сделаем его современным, с лыжероллерной трассой, с новыми трибунами», — говорит губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что в муниципалитете необходимо подтягивать социальную, дорожную, жилищно-коммунальную инфраструктуру, строить новое жилье.

«Учитывая, что между городами четырехполосная трасса и доехать до Челябинска не так далеко, Еманжелинск может быть интересным местом для того, чтобы здесь жить, даже если ты работаешь в Челябинске. У города есть все возможности для развития, и область в этом будет помогать», — резюмировал глава региона.

Напомним, 31 августа Алексей Текслер работал в Еманжелинском муниципальном районе. Он осмотрел несколько площадок: модельную библиотеку, Дворец культуры и ЗАГС, школу и благоустроенные скверы. А также побывал на стройплощадке, где возводят дом для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот.