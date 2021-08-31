Алексей Текслер оценил благоустройство Еманжелинского района

Скверы отремонтировали по национальному проекту «Жилье и городская среда»

Во вторник, 31 августа, во время рабочего визита в Еманжелинский муниципальный район Алексей Текслер осмотрел благоустройство семейного парка и городского сквера. В последнем обустроили площадку для подростков и молодежи для катания на роликах, скейтах, самокатах. Глава региона остался доволен работами, которые выполнялись по национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Губернатор посетил семейный парк в поселке Зауральском, который начали благоустраивать еще в 2020 году. Огромная зеленая территория с естественным ландшафтом, расположенная на берегу пруда, многие годы беспорядочно зарастала кустарником и деревьями.

«Если, как вы говорите, здесь был бурелом, то, конечно, нужно продолжать. Нужно добавлять архитектурные формы, они добавляют красок, подумайте об этом. Подключите архитекторов, которые в этом понимают, чтобы хорошо получилось!» — посоветовал Алексей Текслер главе Еманжелинска.

Между тем место очень удачно для прогулок и тихого отдыха горожан. Не хватало только благоустройства. В прошедшем году была расчищена территория у школы № 15, выложены плиточные тротуары и установлено наружное освещение.

«Мы планируем здесь проводить массовые мероприятия. Люди видят, что работа идет. Те, кто хотел переехать в Челябинск, передумали»,— рассказывает глава Евгений Светлов.

В 2021 году благоустройство семейного парка продолжили в сторону пруда. Уложили новые тротуары, поставили скамейки, качели и установили видеонаблюдение в парке. Историю поселка в месте притяжения символизирует арт-объект в виде паровоза.

На реконструкцию было направлено 5 миллионов рублей. Уже есть планы и на 2022 год. Жители Еманжелинского района сами выбрали дизайн-проект, по которому планируется очистить пруд, обустроить пешеходную зону, установить скамейки и урны по всему пешеходному маршруту. Края водоема укрепят, а территорию вокруг дополнительно озеленят.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Еманжелинске благоустроили и городской сквер. С инициативой выступили активисты молодежной палаты. Идеей было сделать это место современным и комфортным для жителей всех возрастов.

Для еманжелинцев это не просто излюбленное место отдыха, это визитная карточка всего города в самом его центре. Но многие его зоны устарели и уже не отвечают запросам жителей. Именно на их мнение и полагались при зонировании территории.

«В городском сквере выделили детско-подростковую зону, аллею у детской школы искусств, зону отдыха. Одним из предложений было создание отдельной площадки для подростков и молодежи для катания на роликах, скейтах, самокатах. Из этого предложения родилась идея создания скейт-площадки и в рамках общего проекта благоустройства сквера», — рассказали представители администрации Еманжелинского района.

Контракт на реализацию молодежной инициативы был заключен в 2021 году. Под скейт-парк заасфальтировали площадку в 1650 «квадратов», по периметру установили четыре теневых навеса с лавочками, 12 фигур для катания на самокатах и скейтах, а также осветили территорию. В планах озеленить территорию. Площадка не пустует, губернатора на ней встретила толпа детей и молодежи.

Ранее глава региона побывал на нескольких объектах культуры Еманжелинского района — в модельной библиотеке, детской школе искусств и во Дворце культуры.