В Еманжелинске до конца 2021 года сдадут новостройку для жителей аварийных домов и детей-сирот

На стройплощадке побывал глава региона Алексей Текслер

Во вторник, 31 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал на стройплощадке в Еманжелинске, где возводят жилой дом. В новостройку переедут жители из аварийного жилья и дети-сироты, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Первый этап переселения жителей из аварийных домов в территории завершился в 2020 году. В Еманжелинском районе расселили два дома, в которых проживали полсотни людей. Все они переехали в Челябинск, получив квартиры в домах на Краснопольской площадке.

В марте 2021 года между администрацией и ЮУ КЖСИ были заключены три муниципальных контракта на приобретение еще 59 квартир. Сдать дом должны в конце этого года. В конце декабря жителям уже планируют вручить долгожданные ключи.

Губернатору доложили, что в график строители укладываются. Перед домом будет благоустроена территория, по проекту там предполагается установка детской площадки.

«Город должен развиваться, жилье должно строиться. Была история, когда детей-сирот селили во вторичку. Это не дело — переезжать из одного старого жилья в другое такое же. И не забывайте про благоустройство, поэтому надо бы ускориться», — отметил губернатор.

По областной адресной программе переселения из 10 аварийных домов в новые квартиры переедут 120 жителей, а также 11 детей-сирот.