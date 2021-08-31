Алексей Текслер проверил готовность к учебному году школы в Еманжелинске

1 сентября в классы образовательного учреждения отправятся почти 700 детей

Губернатор Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Еманжелинск во вторник, 31 августа, заехал в общеобразовательную школу № 2. На базе учреждения работает Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

По программе «Реальные дела» здесь отремонтировали спортивную площадку: сняли старый асфальт, устранили неровности и уложили современное покрытие из резиновой крошки. Привели в порядок и территорию вокруг. Раньше за забором располагались старые полуразрушенные стайки и густая поросль.

Кроме того, здесь тренируются команды по тег-регби и уже проводились межрайонные соревнования по этому виду спорта.

По пути к главному входу в школу Алексей Текслер поговорил с директором и о делах насущных. Губернатор поинтересовался, как прошел ЕГЭ в прошедшем учебном году. Директор учреждения Анжела Герц посетовала, что школа в прошлом году не подарила району ни одного стобалльника. В прежние годы рекордсмены выпускались из учебного учреждения стабильно. Тем не менее двое учеников один из экзаменов сдали на 98 баллов, а это тоже неплохой результат.

«Школа на 100 процентов готова к учебному году. Есть сложности: большая нагрузка на педагогов русского и иностранного языков», — отметила директор школы.

На базе учреждения работает Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Губернатор осмотрел его оснащение. Для работы оборудовали цифровые лаборатории по биологии, химии, физике, экологии, образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике, учебный робот-манипулятор, многофункциональное устройство, ноутбуки. Губернатор направленность работы центра отметил отдельно.

«Это хорошее дело. Мы вот в Снежинске были до этого, выяснилось, что у нас в регионе физика проседает, с математикой хорошо все, а вот физику бы подтянуть», — отметил глава региона.

Несмотря на то что новая техника в школу приходит, проблемы в оснащении все-таки наблюдаются. Купленные ранее гаджеты не справляются с быстрыми обновлениями программного обеспечения. К примеру, проектор, установленный в кабинете, был куплен в 2009 году, он просто не подключается к новому ПО.

«По вашему поручению, Алексей Леонидович, мы пересматриваем нормативы на закупку компьютерной техники. Это позволит устранить этот диссонанс», — отметила заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.

В школе губернатор проверил все, заглянул даже в туалеты, чтобы убедиться в готовности учреждения принимать детей. Зашел в спортзал — теплое, большое помещение со свежим ремонтом. А в небольшой уютной столовой директор школы рассказала ему, как будут разделены потоки детей при организации питания в учебном году.

В школе № 2 учатся 691 юный еманжелинец — это 20 учебных классов. После посещения образовательного учреждения Алексей Текслер отметил, что нужно продолжать подтягивать материальную и техническую базы во всех учебных организациях региона.