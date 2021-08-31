Алексей Текслер посетил школу искусств, библиотеку и Дворец культуры в Еманжелинске

Глава региона осмотрел техническое оснащение нескольких объектов культуры и пообщался с их сотрудниками

Во вторник, 31 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в Еманжелинском муниципальном районе. Он осмотрел несколько объектов культуры — модельную библиотеку, школу искусств и Дворец культуры, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В 2020 году в Еманжелинском муниципальном районе открылась первая модельная библиотека в Челябинской области, модернизированная в рамках национального проекта «Культура». В многофункциональном центре культурного развития появилось комфортное мультимедийное пространство, в котором традиционные стеллажи с книгами соседствуют с электронными сервисами.

В библиотеке в момент визита губернатора дети читали книги. Они расположились в удобных для них местах: в нишах между книжными полками, на уютных деревянных балкончиках.

«Здорово, что дети сюда тянутся. Библиотека должна быть местом притяжения — это правильно. Мне здесь у вас все нравится», — поделился впечатлениями Алексей Текслер.

Книжный фонд пополнился более чем на 6 тысяч изданий — новая актуальная литература от классики до современности. Техническое оснащение библиотеки позволяет проводить электронные викторины, видеоэкскурсии различной тематики, создавать презентации.

Алексей Текслер также посетил детскую школу искусств № 3. В декабре прошлого года здесь начался капитальный ремонт внутри здания, а также реконструкция кровли и фасада. Работы велись в рамках нацпроекта «Культура». В школе заменили окна, двери, электропроводку, пожарную сигнализацию, канализацию, постелили новый линолеум. Модернизировали также сцену и концертный зал: заменили кресла, закупили светодиодный экран и световое оборудование для сцены и зала. Кроме того, школа искусств обзавелась новым звуковым оборудованием и видеонаблюдением.

Во Дворце культуры имени А. С. Пушкина в Еманжелинске Алексею Текслеру показали капитальный ремонт, который проводился в рамках реализации национального проекта «Культура».

Сотрудники дворца рассказали, что четыре года назад там отремонтировали фасад, внутреннюю инженерную систему электроснабжения, провели ремонт зрительного зала и других помещений. Для дворца закупили новое видеопроекционное и звуковое оборудование.

Еще часть работ выполняли в 2019—2020 годах. В здании обновили оборудование сцены и купили световое оборудование. Для создания условий для творческой работы приобрели также необходимое оборудование — хореографические станки, видеоаудиотехнику, а также предметы интерьера. В здании дворца также находится ЗАГС. Губернатор заглянул в зал для торжественных бракосочетаний — просторный, светлый, с новой мебелью.