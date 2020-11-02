В детский сад Копейска с больничного вернулись повара

С 14 октября учреждение работало в режиме дежурных групп.

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Копейский детский сад № 27, пищеблок которого не работал из-за болезни сотрудников, постепенно возвращается к прежнему режиму. Его сотрудники начали выходить на работу. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в самом образовательном учреждении.



«Все постепенно с прошлой недели вышли. Сейчас там работает пять человек, у всех был больничный. Коронавирус был у одной, но она, не выходя из отпуска, не пришла на работу. Она заболела не в рамках детского сада. И один повар у нас ещё на больничном»,— рассказала «Первому областному» заместитель заведующего образовательным учреждением Ольга Новикова.

Напомним, детский сад № 27 Копейска 14 октября перевели на режим дежурных групп из-за болезни сотрудников пищеблока. Во время отсутствия питания родители сами формировали сухпайки, также им был предложен вариант устроить детей в соседние детские сады.

Добавим, по статистике министерства здравоохранения Челябинской области в регионе за сутки выявлено 169 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших на текущий момент остановилось на отметке 20 616 человек.