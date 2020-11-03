Интерактивную соляную комнату-песочницу открыли в одном из детских садов Челябинска

Такая комната решает множество задач в работе с детьми.

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В детском саду № 23, расположенном на Тополиной Аллее в Челябинске, открыли уникальную интерактивную соляную комнату-песочницу, где дети могут одновременно оздоравливаться и развиваться. Её разработала местная компания «Инновации детям» при поддержке «Территории Бизнеса». Помощь была оказана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Интерактивная соляная песочница погружает ребенка в волшебный мир, где происходят извержения вулканов, видны горы и реки, которые проецируются на соль при помощи датчиков. Всё это, конечно же, сопровождается объёмными звуковыми эффектами.

«В песочнице задействовано все тело, развивается мелкая моторика, ребенок может занять удобную для себя позу. При этом он изучает мир, цвета, формы, географию, развивает память и логику, решает математические задания. Соляную песочницу оценили и родители, и дети. Мы видим, что выросла посещаемость — занятия идут курсами, пропускать их никто не хочет», — поделилась заведующая МАДОУ «Детский сад № 23» Елена Солнцева.

Отмечается, что интерактивная песочница соответствует стандартам ФГОС и решает множество задач в работе с детьми, в том числе с различными нарушениями. Пособия по работе с комплексом разрабатывались совместно с ведущими специалистами в области педагогики, детской психологии, восстановительной медицины.

В «Территории Бизнеса» также отмечают, что такие интерактивные песочницы могут появиться во многих детских учреждениях Челябинска. Ведь педагоги и психологи могут с лёгкостью провести занятие с детьми, которое соответствует образовательным стандартам и определённой тематике.