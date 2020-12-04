Детсад заплатит 30 тысяч рублей за сломанный зуб ребёнка в Челябинской области

Малыш неудачно упал на прогулке.

В Еманжелинске детский сад выплатит 30 тысяч рублей родителям малыша, который получил сотрясение мозга и сломал зуб, упав на прогулке, сообщает прокуратура Челябинской области.



«Проверкой установлено, что сотрудники дошкольного учреждения ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности. Из-за этого один ребёнок неудачно упал на прогулке и получил травму в виде перелома коронки зуба и сотрясение головного мозга», — рассказывает старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Заведующая дошкольным учреждением получила представление от надзорного ведомства. Виновного воспитателя привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также детский сад выплатить 30 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред семье ребёнка.