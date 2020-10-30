Бывший начальник копейской колонии брал взятки за послабление в режиме содержания

Ему предъявлено обвинение.

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Бывший начальник ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Челябинской области, которая располагается в Копейске, решил незаконно подзаработать. Он получал взятки от заключённых.

В течение 2018—2019 годов четырём арестантам он разрешил пользоваться сотовой связью и сделал послабления в режиме содержания. Общая сумма, которую он получил, составила более 100 тысяч рублей. При этом, чтобы пользоваться не только мобильным телефоном, но и беспрепятственно перемещаться по территории колонии, начальник ИК-15 запросил от заключённых в общей сложности более 250 тысяч рублей. Их он получил, а потратил на товарно-материальные ценности для обеспечения деятельности учреждения.

О незаконной деятельности стало известно благодаря сотрудникам регионального управления ФСБ России. Они же осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела совместно с представителями Следственного комитета.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области бывшему начальнику ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Челябинской области предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")», — говорится в заявлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

В настоящее время расследование уголовного дела находится в стадии завершения.