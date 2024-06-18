В детский сад Аши привезли сыр фантомного производителя

Виновников отстранили от работы на месяц

Предприятие из Челябинской области получило предостережение за поставку сыра фантомного производителя в детсад Аши, сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Эксперты ведомства проверяли сопроводительные документы в системе «Меркурий» и обнаружили, что четыре кило голландского сыра привезли из подмосковного Домодедово. При этом адрес производителя еще в конце мая был признан фантомным, так как реального производства по нему нет.

«Тем не менее уполномоченные лица челябинского предприятия закрыли глаза на фантомность происхождения продукции и оформили ветеринарные сопроводительные документы», — говорят в ведомстве.

Регистрация двух сотрудников, которые оформляли сопроводительные документы, приостановлена на месяц. Все это время они не смогут выполнять свои профессиональные обязанности.

Между тем в Челябинске сняли с продажи 15 тонн зараженных абрикосов.