В Челябинске сняли с продажи свыше 15 тонн зараженных абрикосов

В них нашли плодожорку

В Челябинске до прилавков рынков и магазинов не дойдут 15,3 тонны абрикосов. Сотрудники Уральского управления Россельхознадзора выявили в импортной продукции два случая заражения карантинными вредными объектами — восточной плодожоркой.

Абрикосы, которые облюбовали гусеницы, поступили в область из Узбекистана и Таджикистана. Сейчас всю партию отправят на опрыскивание ядовитыми для вредителей парами.

«Собственники приняли решение провести фитосанитарное обеззараживание методом фумигации», — сообщили в управлении.

Случай заражения импортных фруктов плодожоркой стал не первым за сезон. Ранее, 1 июня, насекомое выявили почти в 8 тоннах абрикосов.