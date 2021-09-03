В деревне Чебаркульского района затягивается строительство школы

Жители Сарафаново планировали отвести детей в классы нового заведения уже в этом году

Жители деревни Сарафаново в Чебаркульском районе обеспокоены тем, что стройка школы затягивается. Учебное учреждение обещали ввести в эксплуатацию в 2020 году, и жители планировали, что 1 сентября 2021 года их дети встретят в классах новой школы. Но к 2 сентября в здании возвели только два этажа, и активных работ на площадке не наблюдается. В ситуации со строительством школы разбирался журналист ИА «Первое областное».

В деревне Сарафаново проживает около тысячи человек. Сейчас школьники учатся в единственной старой школе, которая находится практически в состоянии, близком к аварийному. Сюда же родители привозят своих школьников из деревни Десятилетие.

К концу 2020 года жителям деревни пообещали ввести в эксплуатацию новую современную школу. Но, судя по тому, как сейчас выглядит стройплощадка, о завершении работ даже в этом году говорить пока рано.

«У нас строят новую современную школу, которую мы ждали очень и очень долго. 1 сентября 2021 года дети наши должны были начать учиться уже в ней. Но стройка идет очень медленно, работает от силы семь человек. Задерживают поставки стройматериалов, не платят зарплату работникам. Когда будет школа достроена? Сколько можно издеваться над детьми и учителями, которые вынуждены заниматься в старых аварийных зданиях? Ведь чем дольше строят, тем меньше шансов, что объект будет сдан», — говорит жительница Сарафаново Екатерина Староверова.

Родители бьют тревогу, ведь очередной учебный год их детям придется провести в старом здании школы, условия пребывания в которой нельзя назвать комфортными.

«Дети маленькие — третий класс, вынуждены заниматься в отдельном здании от школы в мастерской, где нет ни туалета, ни руки помыть, ни попить. Нам только обещают каждый год, что дети наши пойдут в школу 1 сентября, но неизвестно — какого года? Убедительная просьба — помогите нам и нашим детям», — обратилась в соцсетях к главе региона Наталья Загуменная.

В администрации Чебаркульского района жителям ответили, что работа находится на контроле властей и объект сдадут к следующему учебному году.

«Работы на объекте контролируются в ежедневном режиме. Школу однозначно достроят. Ориентировочная дата завершения работ — лето 2022 года. Сарафановская школа-сад будет самой современной в районе, отвечающей всем требованиям сегодняшнего дня», — заверили в муниципалитете.

В региональном Минстрое ИА «Первое областное» уточнили, что финансирование строительства школы-сада в деревне Сарафаново на 300 мест (250 школьных + 50 детсад) ведется в рамках государственной программы Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях».

В ведомстве объяснили причины, по которым затягивается стройка важного объекта.

«В ходе строительно-монтажных работ возникла необходимость корректировки существующей проектной документации. В настоящее время в проектную документацию внесены изменения, проект предъявлен в Госэкспертизу. На объекте выполняются работы по устройству коробки здания», — сообщили в региональном Минстрое.

Ответили в министерстве и на сообщения жителей деревни о том, что со стройки «за долги» увезли газовую котельную.

«Газовая котельная направлена в Челябинск для проведения доработки и устранения замечаний, выявленных в ходе проведения пусконаладочных работ. Возведение объекта продолжается. Строительство образовательного учреждения находится на контроле губернатора Челябинской области», — добавили в Минстрое.

Напомним, работы по строительству школы в Сарафаново ведет ООО «Стройтранссоюз». Этот же застройщик возводил биатлонный центр имени Светланы Ишмуратовой, при сдаче которого были нарушения. Эта же компания, не закончив в сроки строительство школы в Сарафаново, стала победителем очередного аукциона на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым плавательным бассейном на улице Пионерской в селе Уйском.