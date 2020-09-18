Стадион имени Светланы Ишмуратовой достроят с помощью федеральных экспертов

Первые работы в комплексе планируют начать в октябре.

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За скандально известный биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте взялись эксперты федерального уровня. На неделе в город приехала экспертная группа во главе с почетным президентом Союза биатлонистов России Вадимом Мелиховым. Их задача — выявить все нарушения при строительстве спортивного объекта и привести трассу к международным стандартам.



Стройка на стадионе имени Светланы Ишмуратовой ведётся на протяжении последних шести лет. Объект до сих пор не готов к эксплуатации. Осенью 2019 года прокуратура выявила ряд нарушений при строительстве. Выяснилось, что администрация Златоуста поручила выполнить работы по реконструкции стадиона и строительству муниципальному автономному учреждению допобразования «Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 1». Однако школа должна заниматься подготовкой молодых спортсменов, а не строительством стадиона. Более того, подрядчик в лице ООО «Стройснаб» не использовал более 27 миллионов рублей, поступивших как аванс. По факту проверки было возбуждено уголовное дело, а учредителя компании отправили в СИЗО.

На объект несколько раз обращал внимание губернатор Алексей Текслер, в том числе и во время последнего визита в Златоуст. Тогда глава региона потребовал закончить все работы до зимы.

«Комплекс должен быть гордостью города, а не его позором. Есть подготовленный акт нарушений и замечаний того, что не сделано или недоделано. Все контракты — расторгнуть, подать иски и предъявить полным рублем невыполненный или недоделанный объем. До зимы необходимо завершить все работы с гидроизоляцией, с подтрибунным помещением»,— сказал во время визита Алексей Текслер.

У специалистов из Москвы комплекс оставил двоякое впечатление, сообщили «Первому областному» в региональном Министерстве спорта. По словам почетного вице-президента Союза биатлонистов России Вадима Мелихова, к плюсам объекта можно отнести идею и задумку, но при этом функционер назвал плохим исполнение всего задуманного.

«Рельеф трассы очень интересный, но саму трассу сначала построили, а потом начали измерять, что в корне неверно. В итоге она не соответствует международным стандартам, трассу необходимо переделывать. Стадион красивый, но не соблюдены элементарные вопросы логистики. Нет удобного выхода со стадиона для зрителей, то же самое с точками подъезда, которые не выдерживают никакой критики. Здесь же транспортный коллапс произойдет, если будут проводиться какие-то крупные всероссийские соревнования, я уже не говорю о международных»,— поделился Вадим Мелихов.

На комплексе проведут большой объём работ, который потребует дополнительных финансовых вложений. Однако, как говорят эксперты, работы не займут много времени. Среди необходимых мер они назвали комплексную гомологацию лыжных трасс, укладку асфальта на отдельных участках и расширение их до девяти метров, создание дренажа вдоль обочины трассы, а также вопросы по гидроизоляции на трибунах, оружейному складу для хранения оружия, несущим конструкциям самого стрельбища и работе электронной системы мишенных установок.

«В Челябинской области большие традиции развития биатлона. Еще в советскую эпоху, до появления Светланы Ишмуратовой, в Челябинской области проводилось множество соревнований по лыжным гонкам и биатлону, сборная страны проводила у нас сборы. Появление лыжно-биатлонного комплекса в Златоусте позволило бы сохранить и приумножить достижения южноуральского биатлона. И крайне важно сделать так, чтобы комплекс им. Светланы Ишмуратовой получал должное развитие и был востребован не только спортсменами Челябинской области, но и всей России»,— отметил министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

Отметим, что инициатором приглашения экспертной группы стало региональное Министерство спорта. Сейчас готовится сметная документация для определения необходимого объёма работ и финансирования. Начать возведение объекта планируется в октябре.