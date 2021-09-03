В Челябинской области в два раза выросло число заявок на семейную ипотеку от Сбера

С начала года число получивших кредит на выгодных условиях выросло в два раза

Южноуральские семьи продолжают подавать заявки на кредит со льготной ставкой по программе «Семейная ипотека». С начала года почти 500 заемщиков уже оформили «Семейную ипотеку» на сумму более 1 млрд рублей.

С момента запуска программы кредит по льготной ставке могли взять только семьи, в которых с 1 января 2018 родился второй или последующий ребенок. Сейчас программа стала доступна и для тех семей, у кого после указанной даты родился первый ребенок. Это вызвало дополнительный спрос на «Семейную ипотеку».

Оформить «Семейную ипотеку» в Сбербанке можно по ставке от 0,1% годовых, если есть субсидирование от застройщика, либо от 5% при электронной регистрации договора. Стандартная ипотечная ставка по программе — 5,3%. Для семей из Челябинской области максимальная сумма кредита составляет 6 млн руб.

Первоначальный взнос — не ниже 15% от стоимости объекта. Ипотеку можно оформить как на квартиру, так и на покупку земельного участка или строительство частного дома.

«Недавно в программу внесли важное изменение — теперь ипотеку могут оформить в том числе и семьи с одним ребенком. Поэтому льготные условия стали доступны большинству южноуральских семей. Жители региона оценили предложение — количество входящих заявок выросло в два раза», — говорит управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Сбер активно участвует в государственных программах, которые направлены на повышение доступности жилья для россиян. Южноуральцам доступны разные варианты ипотеки от банка — от спецпрограммы на покупку квартиры в новостройке до кредитов на строительство дома.