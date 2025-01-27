В Челябинскую область пытались незаконно провезти мед и курут

Запрещенную продукцию везли ручной кладью

За прошедшую неделю в челябинском аэропорту задержано 11 килограммов незаконно ввозимой из Таджикистана продукции, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

За неделю с 20 по 27 января сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора совместно с Челябинской таможней установили 11 фактов нарушения международного законодательства.

Уроженцы Таджикистана пытались провезти более 11 килограммов меда и курута, не имеющих документов, подтверждающих их безопасность.

Запрещенку иностранцы провозили ручной кладью. Всего с начала года было запрещено к ввозу и уничтожено около 35 килограммов опасной продукции.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что запрещенного ввозят в Челябинскую область больше всего.