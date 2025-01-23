Продукты, насвай, деньги чаще всего незаконно ввозят в Челябинскую область

Региональная таможня направила в казну страны более 1,3 млрд рублей

В Челябинской таможне подвели итоги 2024 года. Начальник ведомства Михаил Пономарев рассказал, сколько денег госорган направил в федеральную казну, какие товары чаще всего импортируют и экспортируют из Челябинской области. Журналист ИА «Первое областное» побывала на пресс-конференции.

Основными партнерами Челябинской области по экспорту и импорту были Китай и Казахстан. Такая тенденция сохраняется с 2023 года.

«Экономика региона развивается в экспортном направлении. В условиях сложившейся геополитической ситуации мы фиксируем снижение объема внешней торговли в целом порядка 30%», — сказал начальник Челябинской таможни Михаил Пономарев.

Из Челябинской области товары чаще всего отправляются в Казахстан, Китай, Туркменистан, Беларусь и Узбекистан. Экспортируют металлы, изделия из них, машины, оборудование, транспортные средства, продовольственные и сельхозтовары.

В импортном обороте доминируют товары из КНР и Казахстана. Больше всего в регион привозят машин, оборудования, транспортных средств, металлов, изделий из них, минеральную продукцию и продукты химической промышленности.

«В Челябинскую область поступило более 360 международных почтовых отправлений. Здесь мы отмечаем тенденцию двукратного роста. С учетом изменения порога беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях мы отмечаем увеличение платежей за эти посылки», — сообщил Михаил Пономарев.

Обычно в таких посылках приходят бытовые предметы, продукты, одежда, косметика, бытовая техника, электроника и предметы личной гигиены. Основные страны-отправители — это Германия, КНР, Гонконг.

Челябинские таможенники также рассказали о самых популярных нарушениях, которые ежемесячно фиксируют на границе. Речь о незаконном ввозе продуктов, насвая и денег.

Глава Челябинской таможни отметил, что импорт автомобилей на Южный Урал вырос за прошлый год на 45%. Всего физлицами было ввезено около 1700 машин, а общая сумма уплаченных таможенных платежей и утилизационного сбора составила почти миллиард рублей.

В бюджет страны по результатам таможенного контроля было перечислено более 1,3 миллиарда рублей. А это в пять раз больше, чем в 2023 году.

Также за 2024 год на 25% сократилось количество международных рейсов, пассажиропоток уменьшился на 13%.

Планы на 2025 год построены, сообщил глава Челябинской таможни.

«Продолжим содействие развитию внешней торговли с дружественными странами, обеспечим качество и оперативность проводимого таможенного контроля. Внимательно наблюдаем за тенденцией увеличения ввоза товара физическими лицами и понимаем, что данная категория тоже требует с нашей стороны внимания. Поэтому будем организовывать свою работу таким образом, чтобы, обращаясь к нам, физлицо максимально оперативно получало услугу по совершению таможенных операций», — сказал Михаил Пономарев.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что импорт иномарок в Челябинскую область вырос в семь раз.



Материал создан ИА «Первое областное»