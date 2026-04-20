Более 40 сотрудников ГУФСИН по Челябинской области сдали кровь в преддверии Дня донора

С каждым годом число желающих сдать кровь в рамках благотворительной акции растет

В преддверии Национального дня донора, который отмечается в России 20 апреля, сотрудники Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области приняли участие в благотворительной акции на Челябинской областной станции переливания крови. Донорами стали более 40 человек, пополнивших региональный банк крови.

В ведомстве отметили, что акция, проводимая среди сотрудников уголовно-исполнительной системы, уже стала доброй традицией, а число ее участников неизменно растет с каждым годом. Многие из пришедших на станцию являются регулярными донорами, некоторые уже удостоены нагрудного знака и звания «Почетный донор России» за многолетнюю безвозмездную помощь.

Перед процедурой все желающие прошли обязательное медицинское обследование: осмотр терапевта, лабораторные исследования, измерение артериального давления и уровня гемоглобина. Только после допуска врача специалисты станции приступили к забору крови.

«Для нас эта акция давно перестала быть просто мероприятием. Это наш общий вклад в сохранение человеческих жизней. Я горжусь тем, что коллеги с таким неравнодушием и ответственностью подходят к донорству», — говорит начальник отдела воспитательной и социальной работы с личным составом ГУФСИН области Надежда Федосеева.

Одним из участников акции стал начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Александр Спицын. Он неоднократно сдавал кровь и в будущем планирует получить звание почетного донора.

«Служба в УИС — это постоянная готовность прийти на помощь. Не только в рамках своих должностных обязанностей, но и по зову сердца. Когда я слышу о донорской акции, для меня нет вопроса, идти или нет. Я иду, и, возможно, это поможет спасти чью-то жизнь», — поделился Александр Спицын.

В ГУФСИН подчеркнули, что подобные мероприятия направлены на развитие безвозмездного донорства и привлечение внимания к проблеме нехватки крови и ее компонентов для нуждающихся пациентов медицинских учреждений региона.