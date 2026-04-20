Южноуральцев отметили на окружном этапе Международного конкурса «На крыльях»

Две участницы заняли лидирующие места в двух номинациях

Жители Челябинской области стали победителями окружного этапа Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях» среди жителей Уральского федерального округа. Мероприятие организовал госфонд «Защитники Отечества» при поддержке государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Итоги подвели в рамках Кубка защитников Отечества.

«„На крыльях“ — это уникальный проект, который играет значимую роль в адаптации наших ветеранов. Человеку, пережившему тяжелое ранение, очень важно чувствовать себя полноценным членом общества. Окружной конкурс получил большой отклик в профессиональном сообществе: было подано более 80 заявок. Это говорит о высокой социальной ответственности наших жителей и бизнеса, их искреннем желании внести вклад в поддержку героев», — отметил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.

В финал вышли 18 дизайнеров и команд, представляя коллекции в 6 номинациях. Светлана Додзина из Челябинска победила в номинации «Торжество». Елизавета Золотухина из Копейска заняла второе место в номинации «Повседневный комфорт».

Светлана — профессиональный дизайнер, который не впервые разрабатывает коллекцию одежды для людей с особенностями здоровья.

«Моя история работы с адаптивной одеждой начиналась с международного конкурса красоты „Рожденная побеждать“. Для девушек, передвигающихся на инвалидных колясках, было создано 96 эксклюзивных индивидуальных изделий. Всегда творческие поиски и волнения, поиски новых конструктивных и технологических решений, и это неотъемлемая часть профессионального пути. Меня всегда вдохновляли люди, умеющие преодолевать трудности. Проект „На крыльях“ — это такие же истории сильных людей, в более расширенном варианте, включая участников СВО. Это истории возвращения к активной жизни», — рассказала Светлана Додзина.

Елизавета только начинает свою карьеру. Девушка очень надеялась на победу. Конкурс она использовала и как площадку для общения с коллегами, чтобы обменяться опытом. Свою жизнь она планирует связать с созданием одежды, которая сделает жизнь людей комфортнее и свободнее.