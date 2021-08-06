В Челябинскую область не пустили 20 тонн арбузов из Казахстана

Партию везли без сертификата качества

Сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям задержали на приграничном пункте «Бугристое» (Троицкий район) партию свежих арбузов. Фура с 20 тоннами груза следовала из Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.

У водителя был недействительный сертификат о фитосанитарном контроле. Партию не пустили в регион, фуру отправили обратно в Казахстан.

За неделю на границе с Челябинской области остановили несколько партий фруктов, зараженных паразитами. Так, к примеру, из Узбекистана везли 29,4 тонн персиков, нектаринов, груш и слив, где нашли личинки восточной плодожорки и калифорнийской щитовки.

Чтобы правильно выбрать арбуз, воспользуйтесь инструкцией ИА «Первое областное». Мы подготовили ее на основе рекомендаций Роспортебнадзора.