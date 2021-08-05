Профессиональный чирлидер проведет для челябинцев «Зарядку с ОТВ»

Мастер-класс пройдет в Саду камней

В Челябинске пройдет «Зарядка с ОТВ». 7 августа в 11:00 в Саду камней рядом с Краеведческим музеем на фестивале песочных скульптур все желающие могут собраться на зарядку, приглашает организатор мероприятия медиахолдинг «Первый областной».

Утреннюю разминку проведут известная телеведущая Юлия Макарова и тренер школы чирлидинга Energy Алена Черепанова. Чирлидеры покажут настоящий мастер-класс, как взбодриться и получить яркие эмоции в танце.

Поможет привести тело в тонус и проведет силовую тренировку Юрий Бармасов, мастер спорта по лыжным гонкам и тренер Profilaktica fitness.

«Заряд положительных эмоций и призы от медиахолдинга „Первый областной“ — в эту субботу! Главное, не забудь взять с собой коврик, надеть удобную одежду и кроссовки. А мы гарантируем тебе хорошее настроение», — приглашают организаторы.

Принять участие в «Зарядке с ОТВ» могут все желающие совершенно бесплатно.