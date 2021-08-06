Петр Решетников возглавил СК по Челябинской области

Генерал-лейтенант ранее был главой реорганизованного Уральского СК на транспорте

В Следственном комитете по Челябинской области появился новый руководитель. Структуру теперь возглавляет генерал-лейтенант Петр Решетников. Об этом Первому областному = информационному агентству сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщал наш сайт, Уральское следственное управление на транспорте ликвидировали и объединили с Приволжским. Теперь новая структура называется Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Руководителем назначили полковника юстиции Анатолия Митина. Генерал-лейтенант юстиции Петр Решетников теперь назначен главой регионального СК.

Петр Решетников родился в 1969 году в Свердловской области. С 1990 года по 1995-й обучался в Уральской государственной юридической академии. С 1993 года работал в органах прокуратуры и последовательно занимал должности следователя, затем прокурора Ленинского района Екатеринбурга.

С сентября 2007 года занял должность первого заместителя руководителя Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.

С июня 2010 года возглавил следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу.

С 2011 года, в соответствии с указом президента РФ, занял должность руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу.

Указом президента РФ № 650 от 3 октября 2014 года Решетников Петр Геннадьевич назначен на 5-летний срок руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю.