Инструкция: как правильно выбрать вкусные арбузы и дыни

Роспотребнадзор дал южноуральцам несколько полезных советов

В августе в Челябинской области начинают массово продавать арбузы и дыни. Яркие, сладкие и сочные плоды можно встретить в каждом магазине и на каждом рынке. Но как вернуться домой с покупкой, которая порадует, а не огорчит? Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору бахчевых. Подробнее — в инструкции ИА «Первое областное».

Места продажи арбузов и дынь

Отправляясь за вкусным угощением на рынок, нужно обязательно обращать внимание на то, где и в каких условиях продают бахчевые. Ни в коем случае нельзя покупать арбузы и дыни в необорудованных местах около автодорог, поскольку они впитывают в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей. Кроме того, зачастую продающиеся там плоды не проходят необходимую санитарную экспертизу и представляют опасность.

«По правилам место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом, храниться на специальных стеллажах, а не на земле навалом, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено — в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы»,— предупреждают эксперты Роспотребнадзора.

На санкционированном месте торговли у продавца должны быть все необходимые сопроводительные документы: сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, информация о юридическом лице, которое продает арбузы, вывеска с указанием времени работы, весы и ценники с информацией о наименовании товара и его стоимости. Покупатель имеет полное право потребовать у продавца перечисленные документы.







Сверху мило, а внутри гнило: выбираем хорошие плоды

Купить спелые и сладкие арбузы и дыни непросто, но вполне реально. Поскольку внутрь заглянуть нельзя, то выбирать бахчевые следует «по одежке». Сначала разберемся с арбузами.

По данным Роспотребнадзора, у зрелого арбуза целостный покров, корка блестящая и твердая, ее цвет — яркий и контрастный. Если ноготь легко протыкает арбузную корку, значит, плод незрелый. Светлое пятно на боку должно быть максимально желтого цвета или даже оранжевого. Обращать внимание необходимо также на усик и плодоножку — у спелых арбузов они сухие.

«При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст»,— уточняют в Роспотребнадзоре.

Мякоть у спелых арбузов красная, ее консистенция сочная, нежная, без слизи. Семена вызревшие, черного или коричневого цвета.



Дыню выбирают по тем же правилам. Но различия с арбузом все-таки есть: от спелой дыни обычно исходит аромат, если его нет, от покупки лучше отказаться. Противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой. Если твердая — значит, дыня незрелая. При щелчке по плоду звук должен быть глухим.







И дыни, и арбузы лучше выбирать среднего размера, тем более, что спелые бахчевые не сильно отличаются друг от друга размерами.

Чистота — залог здоровья

Как мы уже говорили, покупать разрезанные или чуть-чуть надрезанные арбузы и дыни ни в коем случае нельзя. Вернувшись домой с ароматным лакомством, первым делом необходимо его тщательно вымыть теплой водой с мылом. В противном случае частички пыли и другие микроорганизмы, находящиеся на кожуре плода, быстро распространятся на мякоти и приведут к кишечной инфекции. Хранить разрезанные бахчевые следует в холодильнике.

Если вы разрезали тщательно вымытый арбуз, а в нос вам ударил кислый запах — ни в коем случае не ешьте его! Это значит, что плод уже поврежден и в нем начали размножаться микроорганизмы, это может привести к пищевому отравлению.

Нитраты

«Достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом, но следует обратить внимание на следующие моменты. Цвет мякоти „плохого“ арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого. У „неправильного“ арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками»,— отмечают в Роспотребнадзоре.

Поэтому, покупая арбуз, следует обращать внимание и на вышеописанные детали.

Не только вкусно, но и полезно

Арбузы — это кладезь витаминов и микроэлементов: яркая ягода содержит витамины группы В, С, РР, магний, калий, природный антиоксидант ликопен, обладающий противоопухолевым действием, и многое другое. В арбузе много легкоусвояемых сахаров и фолиевая кислота. Кроме того, он является исключительным мочегонным средством, снимающим отеки, и используется при заболевании почек, сердца, печени, сосудов и при цистите.

«Однако необходимо помнить, что арбузы и дыни содержат много клетчатки и сахара и употреблять их маленьким детям и людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы надо с осторожностью и в небольших количествах — не более 100 граммов за один прием пищи»,— предупреждают эксперты Роспотребнадзора.

Вооружившись рекомендациями ведомства, можно смело отправляться за покупкой главных летних лакомств.

Кстати, сегодня, 3 июля, в России отмечают День арбуза. Обычно его широко празднуют в тех регионах, где выращивают бахчевые: в Астраханской и Волгоградской областях. Торговцы устраивают арбузные ярмарки, организовывают конкурсы между фермерами на самый большой арбуз, проводят различные мастер классы и, конечно же, соревнования. Представляют и необычные арбузы: на сегодняшний день удалось вывести сорта с белой и оранжевой мякотью, желтой и черной кожурой.