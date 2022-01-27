Жители Муслюмово нашли отходы птицефабрики в водах реки Течи

Минэкологии проверит жалобы

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Жители Кунашакского района обнаружили в местной реке Тече отходы производства птицефабрики. Видео, где из мутной жидкости, которая поступает в реку через трубу, местный житель вылавливает куриные внутренности, перья, ноги и головы, жители отправили в редакцию информагентства «Первое областное». Разбираться в ситуации на место слива отходов отправились специалисты регионального государственного экологического надзора Министерства экологии Челябинской области, сообщает ведомство.

На видео, которые авторы отправили в редакцию «Первого областного» и разместили в свободном доступе в Сети, видно, как из трубы течет мутная жидкость. Авторы роликов рассказывают, что на месте стоит дурной запах. Мужчина показывает, как в надетый на трубу мешок стекаются перья, останки внутренностей, лапки и головы кур.

«Внутренности, куриные лапки, перчатки рваные, голова цыпленка — чего только нету. Ужас. Вонища стоит ужасная...» — комментирует на видео мужчина, показывая содержимое мешка.

В министерство экологии отреагировали на жалобу жителей Муслюмово и отправили специалистов государственного экологического надзора в Кунашакский район на берег реки Течи. О результатах проверки информагентство «Первое областное» сообщит позже.

Напомним, в поселке Муслюмово Кунашакского района действует предприятие «Здоровая ферма» ООО «Уральская мясная компания». Проблема со стоками птицефабрики ООО «Уральская мясная компания» обострилась летом 2021 года. Жители Муслюмово заявляли, что предприятие сбрасывает отходы куриного производства на поля и в реку Течу, жаловались на нашествие мух и зловонный запах. В сентябре прошлого года прокуратура Челябинской области за нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения оштрафовала птицефабрику на 850 тыс. рублей. Тогда же было возбуждено несколько административных дел за экологические нарушения в отношении компании «Эрида», арендующей очистные сооружения у муниципалитета. Неделю назад стало известно, что Кунашакская птицефабрика построит очистные сооружения, чтобы решить давнюю экологическую проблему.