В Челябинской области введут дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан

Внимание уделят транспорту и общественным пространствам

Сегодня, 23 марта, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел экстренное заседание антитеррористической комиссии в связи с терактом в ТРК «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. На заседании приняли решение о введении дополнительных мер по обеспечению правопорядка и безопасности граждан, недопущению террористических актов в местах массового пребывания людей, а также ограничению проведения массовых мероприятий, не отвечающих требованиям антитеррористической безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Сегодня в ходе заседания комиссии представителям ФСБ, полиции, Росгвардии, министерствам и муниципалитетам рекомендовано уделить повышенное внимание вопросам безопасности, обеспечению антитеррористической защиты на улицах, особенно — при проведении публичных массовых мероприятий. В рамках дополнительных мер также будет усилена безопасность на транспорте»,— уточнили в правительстве.

Ранее губернатор Алексей Текслер принял решение об отмене всех развлекательных мероприятий в регионе 23 и 24 марта. Кроме того, занятия в школах, колледжах и вузах сегодня прошли дистанционно.

Ранее в полицейском главке сообщили о том, что в Челябинской области предприняты дополнительные меры безопасности. Южноуральцев попросили отнестись с пониманием к работе правоохранителей.