В Челябинской области усилили меры безопасности после теракта в Подмосковье

Южноуральцев просят отнестись с пониманием

После теракта, произошедшего вечером 22 марта в концертом зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, ряд российских регионов усилил меры безопасности. В их числе и Челябинская область, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Полицией Челябинской области предприняты дополнительные меры безопасности. Просим граждан отнестись с пониманием к работе сотрудников органов внутренних дел и проявлять бдительность»,— призвали в областном полицейском главке.

Напомним, в Челябинской области 23 и 24 марта отменили все развлекательные мероприятия. Занятия в школах, вузах и колледжах сегодня проводили дистанционно.