В Челябинской области в срок засеяли почти все поля

Ряд районов уже завершил посевную кампанию

Аграрии Верхнеуральского, Кизильского и Аргаяшского районов на 100% выполнили работу по посеву яровых и масличных культур. Более 90% запланированной пашни засеяли в Агаповском, Кунашакском, Увельском, Карталинском и Уйском районах. В целом по региону осталось засеять 230 тысяч гектаров, передает пресс-служба Минсельхоза Челябинской области.

На сегодняшний день яровыми культурами засеяно почти 1,5 миллиона гектаров, масличными — 220 тысяч гектаров. В ведомстве отмечают, что аграрии смогли преодолеть последствия дождей благодаря эффективной подготовке к посевной и быстрой работе: ежедневно засевали до 100 тысяч гектаров.

«К началу весенних полевых работ аграрные хозяйства Челябинской области получили государственную поддержку около миллиарда рублей. Это субсидии на производство и реализацию зерновых культур, средства на стимулирование производства картофеля и овощей, несвязанную поддержку. Это позволило аграриям восполнить часть расходов на приобретение удобрений, препаратов для защиты растений от сорняков и вредителей, запасных частей для сельхозмашин», — уточнили в ведомстве.

Кстати пришлись и выделенные в конце прошлого года губернатором Алексеем Текслером 350 миллионов рублей. Эти деньги потратили на закупку семян сельскохозяйственных культур, недостаток которых возник осенью прошлого года из-за обильных дождей.