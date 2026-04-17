В Челябинске подвели итоги «Кубка Александра Попова» по плаванию

В челябинском бассейне «Строитель» прошли всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Александра Попова». В турнире приняли участие более 700 спортсменов из 57 регионов России, которые разыграли 59 комплектов наград. Единственную медаль региону принесла Александра Коробейщикова, завоевавшая бронзу, сообщает Фонд поддержки спорта.

На дистанции 200 метров комплексным плаванием спортсменка показала результат 2:22,80, заняв третье место. Этот заплыв стал для Анастасии Коробейщиковой важной вехой в карьере по нескольким причинам. Она обновила личный рекорд на этой дистанции, набрала 682 очка по шкале FINA, а также выполнила норматив мастера спорта.

«Наши атлеты на равных конкурировали с сильнейшими пловцами страны, подтвердив высокий уровень челябинской школы плавания», — считает президент региональной Федерации плавания Валерий Галеев.

Соревнования такого масштаба вновь подтвердили статус Южного Урала как одного из центров развития молодежного спорта. Турнир прошел при поддержке губернатора Челябинской области, регионального министерства по физической культуре и спорту, а также при содействии Фонда поддержки спорта.

Отметим, что сегодня, 17 апреля, сильнейшие пловцы Челябинской области стартуют на Кубке России в Санкт-Петербурге.