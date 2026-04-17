На крупных дорожных стройках Южного Урала готовят основания под будущие трассы

Активная стадия работ развернется в мае

На трассах Челябинской области в апреле уже готовят основание под будущее дорожное покрытие: на участке Первуха — Меседа — Тюлюк отсыпают насыпь из скального грунта и монтируют водопропускные трубы, на дороге Уйское — Вандышевка — Кумляк снимают растительный слой и киркуют старое покрытие, а на подъездах к Катав-Ивановску завозят стройматериалы и расчищают полосу отвода, передает пресс-служба Миндора.

На трассе Первуха — Меседа — Тюлюк, где в этом году предстоит отремонтировать 8 километров из 33,7 километра всего участка, специалисты уже ведут устройство земляного полотна и водоотводных канав. Они отсыпают насыпь из скального грунта, монтируют водопропускные трубы, откачивают грунтовые воды и заменяют пучинистые грунты. Эта дорога связывает несколько населенных пунктов горнозаводской зоны.

На участке Уйское — Вандышевка — Кумляк протяженностью более 5 километров дорожники снимают растительный грунт, киркуют существующее покрытие и устраивают рабочий слой насыпи. Трасса соединяет Уйский район с соседними территориями и входит в опорную сеть региональных дорог.

На автодороге Катав-Ивановск — Верх-Катав (5,6 километра) ведется завоз строительных материалов, расчистка полосы отвода и профилирование проезжей части. На автомобильной дороге Дробышево — автодорога Троицк — Октябрьское (2,6 километра) выполняется передача геодезической разбивочной основы и закрепление оси трассы.

В планах на этот год также строительство мостового перехода через реку Нижний Тогузак в селе Татищево на трассе Великопетровка — Татищево, строительство моста через реку Большая Сатка на дороге Сатка — озеро Зюраткуль, а также капитальный ремонт участка Пласт — Демарино — Старый Кумляк (15,7 километра, из них 4,6 километра в 2026 году).

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрей Ксензов отметил, что в этом году особое внимание уделено крупным капиталоемким объектам, где уже в скором времени развернутся активные строительные работы. Задача — обеспечить качественное и своевременное выполнение всех этапов. Активная стадия строительно-дорожных работ на Южном Урале начнется с мая, когда установится устойчиво положительная температура и завершится весенняя просушка дорожного полотна после таяния снега. Все эти работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

