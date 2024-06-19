Посевную кампанию завершили в Челябинской области

Теперь аграриям предстоит ухаживать за культурами, бороться с вредителями и сорняками

В Челябинской области аграрии в этом году столкнулись с сильным паводком и заморозками. Несмотря на сложности, они завершили посевную кампанию, сообщили в пресс-службе Минсельхоза региона.



Посевная кампания стартовала в мае. Яровыми культурами засеяли 1,72 миллиона гектаров.

«В некоторых районах наблюдается переувлажнение почвы, что заставило аграриев оперативно менять структуру сева, с пользой использовать каждый погожий день, чтобы успеть выполнить все планы», — отметили в пресс-службе.

Зерновых и зернобобовых культур посеяли на площади 1,4 миллиона гектаров.

«Твердой пшеницей удалось засеять 245 тысяч гектаров. Больше всего зерновых культур в этом году посеяно в Брединском и Кизильском районах — ими занято 153 и 156 тысяч гектаров соответственно», — сказали в пресс-службе.

Масличными культурами засеяли 243 тысячи гектаров (подсолнечник, лен, рапс, горчица, соя). Картофеля посадили больше, чем планировалось, — 6,6 тысячи гектаров, а овощей — 1,2 тысячи гектаров.

Теперь аграриям предстоит ухаживать за посевами, борясь с вредителями и сорняками.

«От того, какой урожай удастся получить, будет зависеть экономическое состояние аграрного сектора», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, к началу весенних полевых работ аграрные хозяйства Челябинской области получили государственную поддержку около миллиарда рублей. Это субсидии на производство и реализацию зерновых культур, средства на стимулирование производства картофеля и овощей, несвязанная поддержка.