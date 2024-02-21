В Челябинской области в праздники изменится график движения электричек Речь идет о пригородных поездах из Челябинска в Екатеринбург, Магнитогорск и Златоуст



Так, мультимодальный маршрут Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина» («Снегирь») будет работать ежедневно с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта, рассказали в пресс-службе Свердловской пригородной компании.



24 февраля будет организован спортивный тур из Челябинска в Кыштым на пригородном поезде № 7005.



«Назначены дополнительные дни курсирования пригородных поездов Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург и Челябинск — Магнитогорск, изменяются дни курсирования поездов Челябинск — Златоуст и Полетаево‑1 — Челябинск», — рассказали в пресс-службе.

Есть изменения и по курсированию электричек в Оренбургской области. 23 февраля и 8 марта там будут ходить дополнительные пригородные поезда на маршруте Оренбург — Бузулук, а также изменятся дни курсирования поездов Бузулук — Колтубанка — Бузулук.



Напомним, в Челябинской области также изменится график работы

В Челябинской области в предстоящие праздники в феврале и марте изменится график движения пригородных поездов на Южно-Уральской железной дороге. О том, как будут курсировать электрички, читайте ниже.Так, мультимодальный маршрут Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина» («Снегирь») будет работать ежедневно с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта, рассказали в пресс-службе Свердловской пригородной компании.24 февраля будет организован спортивный тур из Челябинска в Кыштым на пригородном поезде № 7005.Есть изменения и по курсированию электричек в Оренбургской области. 23 февраля и 8 марта там будут ходить дополнительные пригородные поезда на маршруте Оренбург — Бузулук, а также изменятся дни курсирования поездов Бузулук — Колтубанка — Бузулук.Напомним, в Челябинской области также изменится график работы подразделений Госавтоинспекции , почтовых отделений и Соцфонда , а также офисов многофункциональных центров.

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