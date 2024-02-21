В связи с празднованием Дня защитника Отечества в Челябинской области изменится график работы регистрационных подразделений Госавтоинспекции. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.
Зарегистрировать транспортное средство и получить водительское удостоверение можно 22 и 24 февраля. 23, 25 и 26 февраля регистрационные подразделения Госавтоинспекции Челябинской области работать не будут.
В 2-м отделении МРЭО в МФЦ на Университетской Набережной, 125, выходные дни будут 23, 24 и 25 февраля.
Напомним, в регионе изменится и график работы почтовых отделений и Соцфонда, а также офисов многофункциональных центров. Расписание мы публиковали здесь.