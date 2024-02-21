Подразделения ГИБДД изменят график работы в Челябинской области из‑за праздника

В пятницу в России отмечают День защитника Отечества

В связи с празднованием Дня защитника Отечества в Челябинской области изменится график работы регистрационных подразделений Госавтоинспекции. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.



Зарегистрировать транспортное средство и получить водительское удостоверение можно 22 и 24 февраля. 23, 25 и 26 февраля регистрационные подразделения Госавтоинспекции Челябинской области работать не будут.

В 2-м отделении МРЭО в МФЦ на Университетской Набережной, 125, выходные дни будут 23, 24 и 25 февраля.

Напомним, в регионе изменится и график работы почтовых отделений и Соцфонда, а также офисов многофункциональных центров. Расписание мы публиковали здесь.