В Челябинской области офисы МФЦ и почта изменят график работы из‑за праздника

В пятницу в России будут отмечать День защитника Отечества

На этой неделе в России будут праздновать День защитника Отечества, который отмечают ежегодно 23 февраля. В этот день в Челябинской области изменится график работы почтовых отделений и Соцфонда, а также офисов многофункциональных центров.



Таким образом, 22 февраля рабочий день почтовых отделений сократится на один час. 23 февраля в связи с праздником они функционировать не будут, кроме круглосуточных, которые продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме. 24-го числа почта возобновит работу по обычному расписанию.

«23 февраля почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, с учетом особенностей конкретных регионов», — рассказали в пресс-службе «Почты России».

23 февраля также является праздничным днем во всех клиентских службах Отделения Социального фонда России по Челябинской области. 24 и 25 февраля — выходной. 22 февраля рабочий день сокращен на один час, уточнили в пресс-службе Отделения СФР по региону.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области также изменит график работы на этой неделе.

22 февраля рабочий день сократится на один час, 23 февраля является праздничным, поэтому МФЦ работать не будет. 24 и 25 февраля являются выходными праздничными днями, уточняется на сайте МФЦ Челябинской области.