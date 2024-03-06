В Челябинской области из‑за праздника изменят график работы отделения Соцфонда и ГИБДД

В пятницу в России будут отмечать Международный женский день

В Челябинской области на этой неделе будут праздновать Международный женский день. В связи с этим многие учреждения прекратят свою работу, в том числе подразделения Госавтоинспекции и отделения Социального фонда.



7 марта клиентские службы Отделения Социального фонда России будут работать по сокращенному графику — с 8:00 до 16:00. 8 марта приема посетителей не будет, сказали в пресс-службе Отделения СФР по региону, 11 марта клиентские службы будут работать в привычном графике.

Зарегистрировать транспортное средство и получить водительское удостоверение можно 7 и 9 марта. 8 марта регистрационные подразделения Госавтоинспекции Челябинской области работать не будут.

В 2-м отделении МРЭО в МФЦ на Университетской Набережной, 125, выходные дни будут 8, 9 и 10 марта.

О графике работы «Почты России» мы писали здесь, а о МФЦ — тут.