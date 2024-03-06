К Международному женскому дню пенсию и пособия почта доставит челябинцам по графику

Почтовые отделения прекратят работу 8 марта

В Челябинской области отделения «Почты России» изменят график работы как в Международный женский день, так и в предпраздничный — 7 марта. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе компании.



«8 марта станет выходным для всех отделений „Почты России“ в Челябинской области. 7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час. 9 марта отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию», — уточнили график работы в пресс-службе «Почты России».

8-го числа также выходной день и у почтальонов — они не будут разносить отправления и периодические печатные издания.

«Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, с учетом особенностей конкретных регионов», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, в Челябинской области на этой неделе изменится график работы территориальных отделов МФЦ. Они не будут работать в Международный женский день — 8 марта, а также 9-го и 10-го числа. Кроме того, изменится график движения пригородных поездов на Южно-Уральской железной дороге. Так, мультимодальный маршрут Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина» («Снегирь») будет курсировать ежедневно с 8 по 10 марта.