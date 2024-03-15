В Челябинской области в первый день голосования на выборах президента явка составила 34,3%

Эти данные избирком озвучил с учетом ДЭГ

В Челябинской области региональная избирательная комиссия подвела итоги первого дня голосования на выборах президента страны. К закрытию избирательных участков проголосовали 723 213 избирателей, что составило 30,94%. С учетом ДЭГ явка составила 34,3%.

В избиркоме отчитались, что участки завершили процедуру голосования в 20:00. Явка составила 30,94%.





«С помощью ДЭГ проголосовало 67% южноуральцев из числа зарегистрировавшихся для голосования таким способом. Общая явка избирателей Челябинской области составила 34,3%», — пояснили в облизбиркоме.



Голосование продолжится 16 и 17 марта. Все избирательные участки откроются завтра в 8 утра. Найти свой участок можно на портале госуслуг. За ходом выборов следит общественный штаб, в том числе и международные эксперты.

Также при избиркоме работает «горячая линия»: 8-800-200-00-20. Большинство сегодняшних обращений южноуральцев на нее касались места нахождения избирательного участка.

Сегодня мы внимательно следили за тем, как проходит первый день голосования в Челябинской области. Репортажи о выборах на дому, голосовании целыми семьями и коллективами, — на нашем сайте.