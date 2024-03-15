Жители Челябинской области приходят на выборы целыми коллективами

В первой половине дня проголосовали многие главы территорий и депутаты

В Челябинской области продолжается голосование за президента РФ. За первые часы работы избирательные комиссии посетили тысячи южноуральцев. Приходят на голосование не только семьями, но и целыми трудовыми коллективами.

Так, председателю собрания депутатов Пластовского района Андрею Бычкову, чтобы проголосовать, пришлось отстоять целую очередь из работников золотодобывающего предприятия «ЮГК», которые пришли прямо к открытию участков.

Пришла на голосование вместе со своими бывшими учениками и девяностолетняя ветеран атомной энергетики и промышленности Соня Искандерова. В течение 41 года она преподавала атомщикам математику в озерском филиале МИФИ. Среди студентов Сони Михайловны, пришедших на голосование, председатель Совета ветеранов «Маяка» Геннадий Завгородний.





Фото: Артем Шуварин

Присоединились к голосованию и ватерполистки клуба «Уралочка» из Златоуста.







Фото: Михаил Накоряков

Одной из первых приняла участие в выборах глава города Челябинска Наталья Котова.





Фото: Наталья Котова

«Проголосовала на выборах президента страны. Отдала свой голос за стабильность, за сохранение наших традиционных ценностей, за продолжение развития России, а значит, и Челябинска.

Очень важно, кто будет определять наше будущее. Великой страной должен управлять сильный лидер, имеющий авторитет во всем мире»,— отметила мэр Челябинска.

Присоединился к голосованию глава Саткинского района Александр Глазков. Он рассказал, что его избирательный участок в здании горно-керамического колледжа уже много лет не меняется и остается таким же привычным и родным. Также глава района отметил, что в этом году избиратели впервые начали приходить до открытия участка.

«Такая активность населения не может не радовать. Желаю всем прекрасных семейных дружных выходных и обязательной прогулки с родными и близкими на избирательные участки»,— добавил Александр Глазков.

Глава Варненского района Константин Моисеев рассказал, что для него участие в выборах — это проявление личной гражданской позиции и долг каждого. По словам Константина Моисеева, это возможность для каждого из нас повлиять на будущее России и наших детей.





Фото: Константин Моисеев

О голосовании высказался и глава Копейска Андрей Фалейчик.

«Действительно, это не просто торжественный, это, наверное, больше ответственный момент, так как сегодня мы понимаем, что за выборами президента стоит страна, стоит сильная страна. И, естественно, это будущее наших детей, будущее нашего города. Это фактически определяет то, как мы будем жить в ближайшие годы»,— поделился Андрей Фалейчик.

В этом году южноуральцы активно голосуют через систему ДЭГ. Так, директор Камерного театра Павел Михайлов и проректор по молодежной политике и воспитательной работе Южно-уральского государственного института искусств им. П. И. Чайковского Наталья Балынская приобщились к современным технологиям и проголосовали с помощью смартфона. Напомним, что уже 40% жителей Челябинской области из числа тех, кто зарегистрировался для голосования в таком формате, отдали свой голос.