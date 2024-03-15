Международные эксперты оценили работу Центра общественного наблюдения в Челябинске

Среди гостей ЦОН были представители Ганы, Аргентины, Сербии, Кот‑д’Ивуара

В Центре общественного наблюдения в Челябинске провели экскурсию для иностранных экспертов. Делегатов из Ганы, Аргентины, Сербии и Кот‑д’Ивуара познакомили с процессом организации общественного наблюдения.

Член Общественной палаты Челябинской области Александр Анисимов рассказал о видеостене, на которой транслируется происходящее на избирательных участках, об особенностях наблюдения за ДЭГ и о том, как простые граждане могут принять участие в наблюдении.

«Как и мои коллеги, я теперь абсолютно уверен, что все организовано на высшем уровне. Из Центра общественного наблюдения можно узнать о происходящем на любом избирательном участке. Видны труд и старание людей, работающих в Центре, и работа действительно идет активно», — прокомментировал делегат из Сербии Йован Вулович.

Отметим, в эти дни на Южном Урале работает большая группа иностранных экспертов, в том числе из Франции, Пакистана, Малайзии, Колумбии, Ирана, Бангладеш и Республики Чад.