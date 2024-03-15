На горячую линию по выборам президента поступило более 100 обращений от южноуральцев

Чаще всего жители спрашивают о местах расположения участков для голосования

В облизбиркоме сообщили о работе горячей линии по выборам президента России. По номеру телефона 8-800-200-00-20 можно задать все интересующие вопросы, касающиеся голосования. На текущий момент, по данным избирательной комиссии региона, поступило 100 обращений.

«В последние дни звонков поступает все больше и больше. Основная масса вопросов касается места расположения избирательных участков. Сотрудники облизбиркома помогают избирателям и информируют их. Другие вопросы касаются непосредственно времени организации голосования»,

— сообщили в избирательной комиссии Челябинской области.

График обращений в региональный контакт-центр — 15, 16 и 17 марта с 08:00 до 20:00 по местному времени.

В Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами также поступают сигналы. Один из них — о том, что в Тракторозаводском районе Челябинска на УИК 725 опломбированы не все ящики для голосования.

«Представители штаба связались с общественным наблюдателем, который находится непосредственно на избирательном участке с момента его открытия. Так, по его словам, стационарные и переносные ящики на УИК 725 были опломбированы в соответствии с нормами законодательства», — пояснили в штабе.

Второе обращение было о том, что в Саткинском районе директор одной из школ принуждает голосовать на выборах. По данному сообщению нет возможности идентифицировать номер УИК.

«Следовательно, невозможно связаться с общественными независимыми наблюдателями и прояснить ситуацию. Отметим, по информации независимых наблюдателей, подобных случаев не зафиксировано»,

— прокомментировали в штабе сигнал.

Напомним, сегодня некоторые голосующие испытывали трудности с дистанционным электронным голосованием из-за нагрузки на сервис.