Южноуральцы голосуют на выборах семьями

Главы районов, чиновники и депутаты идут на участки с супругами и детьми

Несмотря на рабочий день, южноуральцы приходят на избирательные участки целыми семьями — с супругами и детьми.

В Верхнем Уфалее на избирательном участке № 884 проголосовал первый заместитель главы городского округа Владимир Москалев. Многодетный отец пришел на выборы с близкими.

«Для меня участие в голосовании на выборах президента означает, что я вместе со всей Россией. Для меня это гордость, сопричастность к происходящим историческим событиям и ответственность за будущее моей страны и моей семьи», — говорит Владимир Москалев.





Глава Коркинского городского округа Наталья Лощинина приехала на участок с супругом и сыном.

«Я рада видеть, что многие приходят целыми семьями. И я сегодня пришла вместе со своей семьей. Это уже наша добрая семейная традиция. Потому что мы любим свою страну, мы ею гордимся», — объяснила она.





Депутат Нагайбакского собрания депутатов Алексей Кинзин также пришел на избирательный участок вместе с супругой Ниной.





Не один голосует и почетный гражданин Пластовского района Николай Викторович Пестряков. Вместе с ним на участок приехала супруга.





Глава Калининского района Челябинска Владимир Шамне также голосует с супругой.

«Выборы президента во многом определяют будущее нашей страны, а значит, будущее наших детей. Очень важно не остаться в стороне, а сделать свой осознанный выбор за развитие России. Приглашаю всех жителей Калининского района принять участие в выборах президента», — обращается к землякам Владимир Шамне.





Супруги Кибаловы из села Фершампенуаз на юге области не пропускают ни одни выборы.

«Голосовать важно всегда, от голоса каждого гражданина зависит наше будущее и будущее нашего государства. Призываем всех, кто хочет жить достойно, прийти и проголосовать», — замечают они.

Ранее мы рассказывали про пару из Локомотивного, которая проголосовала и сыграла свадьбу в один день.