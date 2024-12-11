В Челябинской области увеличат количество ремонтов лифтов

Ежегодно меняют до 400 кабин

Губернатор Челябинской области анонсировал увеличение количества ремонтов лифтов в жилых домах региона. Некачественные работы подрядчиков Алексея Текслера не устраивают. Об этом глава региона сообщил во время прямой линии, отвечая на вопрос о частых поломках лифтов, причем не только в старых домах, но и в новых.

«Нормативный срок службы лифта — 25 лет. Но в новых жилых комплексах люди заселились совсем недавно. Значит, есть проблемы с эксплуатацией, с той организацией, которая должна каждый день заниматься лифтами. Мы порядка 400 лифтов меняем ежегодно. Я дал поручение регоператору увеличить финансирование программы по замене лифтов. Но нужно спрашивать и с организаций, которые занимаются обслуживанием лифтов», — сообщил Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что в текущем году обновят 430 лифтов, а в следующем году планируется отремонтировать 570. За два года в порядок приведут более тысячи проблемных объектов. Алексей Текслер подчеркнул, одной из сложностей является то, что не все дома работают с региональным оператором.

«Где-то жители голосуют и уходят на так называемые спецсчета, где в рамках этих спецсчетов дом не в общем котле, а сам решает проблемы. Чаще всего это заканчивается тем, что проблема лифтов не решается никогда такими домами. Поэтому поручение мною дано заниматься проблемой. Мы усилим эту работу», — сказал губернатор.

Напомним, что за последние месяцы произошло несколько происшествий с лифтами. Причем в кабинах были люди. В домах в ЖК «Академ Риверсайд» и на улице Курчатова обрывались тросы. В многоквартирнике на улице Руставели во время движения в лифте отошли стены кабины.