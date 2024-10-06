В челябинском микрорайоне в многоэтажке оборвался трос лифта

Местные жители успели выйти из подъемника буквально за минуту до ЧП

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Жители микрорайона Академ Riverside в Челябинске регулярно жалуются на неисправность лифтов в домах. Так, на днях ЧП произошло в доме № 131 по улице Братьев Кашириных: один из тросов подъемника оборвался буквально через минуту после того, как из лифта вышли пассажиры. Видео инцидента местные жители выложили в паблике микрорайона в соцсети «ВКонтакте».

«Следом за падением лифта на Университетской Набережной оборвался трос в лифте на Братьев Кашириных, 131. Хорошо, что пассажиры успели выйти. Зато УК стабильно начисляет незаконные платежи за обслуживание второго лифта»,— написал пользователь Владимир Клещев.

Судя по видео, во время подъема лифт начал издавать страшные звуки. Пассажиры решили выйти и подняться по лестнице. И буквально сразу кабину сильно тряхнуло.

В комментариях под постом жители микрорайона сообщили, что подобные инциденты часто случаются в их домах, расположенных по другим адресам.

«У нас в 131Б, пятый подъезд, в левом лифте тоже что-то срывается при подъеме. Я живу на 19 этаже, пешком ходить нереально. Недавно лифт сильно тряхнуло, он с шумом остановился, а потом поехал дальше. Было страшно. Это уже не первый раз происходит. Якобы чинят, но потом это повторяется»,— пожаловалась Ирина Иванова.

Аналогичные ситуации происходят в домах № 119 на Братьев Кашириных, № 52 по улице Университетской Набережной, а также в нескольких домах по улице Наркома Малышева.

Местные жители просят прокуратуру провести проверку. Мы попытались дозвониться до управляющей компании, но в выходной день трубку никто не взял.

Ранее лифт упал с ребенком внутри в доме № 109 на Университетской Набережной. Прокуратура проводит проверку.