В январе-2025 челябинцы предпочли ремонт праздникам и отдыху

На Южном Урале увеличились продажи крепежа, лестниц и водостоков

Январь — лучшее время для ремонта, решили некоторые челябинцы. И заменили праздничный стол и отдых на шпатель и рулон обоев. Пик продаж стройматериалов пришелся как раз на праздничные дни. Так, в первую декаду января многие поспешили в магазины за крепежом, обоями, краской. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснила, во сколько обойдется ремонт квартиры и на чем можно сэкономить.

В 2024 году спрос на стройматериалы, по данным «Авито», вырос на Южном Урале на 11%. При этом средний чек также увеличился — в диапазоне от 10 до 25% по разному ассортименту товаров. Среди причин — рост инфляции и сокращение предложения на рынке из-за ухода импортных брендов.

Как сообщили нам «Авито Услуги», в январе 2025 года в Челябинской области значительнее всего выросли продажи лестниц и комплектующих (+32%), если сравнивать с январем 2024 года. Также год к году увеличился интерес к кровле и водостокам (+31%), крепежу (+30%) и сыпучим материалам (+21%).

Некоторые горожане решили заняться ремонтом, не желая бездельничать в длинные новогодние каникулы. Кроме того, получился занимательный семейный досуг.

«Мы никуда не поехали в праздники. Давно хотела сменить обои в коридоре и решила, что новогодние каникулы — подходящее время. Больше недели не работать. Чтобы не тратить день на выбор обоев, купили их заранее, в конце декабря. В итоге провели выходные с пользой — и отдохнули, и обновили коридор. Без спешки. Работа радует: в коридоре стало светлее и он выглядит больше», — рассказала нам Ольга.

Но далеко не все готовы к ремонту своими руками, поэтому в регионе ежегодно растет спрос на услуги мастеровых бригад.

«Предложение от мастеров в прошлом году увеличилось на 15%. Средняя стоимость услуг строителей за год не поменялась. В новогодние каникулы самыми популярными услугами у жителей Челябинской области стали сантехнические работы, сборка и ремонт мебели, ремонт и настройка электрики, потолочные и малярные работы», — сообщили в пресс-службе «Авито Услуг».

На 20% за год подорожали услуги мастеров по мелкосрочному ремонту и «мужей на час». Притом что в объявлении частные мастера часто указывают, что диагностика поломки проводится бесплатно, итоговый ценник говорит о том, что в него включают расходы на дорогу, диагностику, сложность работ.

«В Новый год сломался замок дверцы стиральной машинки. Позвонила по первым попавшимся объявлениям. Сразу несколько мастеров отказались выезжать на адрес, сказав, что к работе приступят после 5—6 января. Цена их согласия составила 5 тысяч рублей, а это пятая часть стоимости новой машинки. Пять тысяч рублей за вызов и диагностику. Без расходов на ремонт и покупку нового замка это очень дорого», — говорит Ирина.

По словам самих мастеров, ехать на адрес при оплате менее 2 тысяч рублей им невыгодно, поэтому, скорее всего, откажут. Многие из них вызывают такси, что требует компенсации расходов на дорогу.

Поклейка обоев в комнате 16 квадратных метров обойдется челябинцам в среднем в 10 тысяч рублей, плюс 2 тысячи прибавят к цене, если будет необходимо снять старые обои. При этом большинство мастеров сразу предлагает выровнять стены, что увеличивает цену работ на 20%.

Если есть желание сэкономить на ремонте квартиры или дома, необходимо выполнять работы самостоятельно, неся расходы исключительно на закуп материалов. Приобретать их выгоднее в крупных сетевых магазинах либо на сайтах формата «все сам».