В многоэтажке Челябинска конструкция лифта разрушилась с людьми в кабине

СК и прокуратура проводят проверку

Накануне, 7 декабря, в Ленинском районе Челябинска в доме № 32 на улице Руставели в лифте во время движения отошли конструкции стены. Об этом в социальных сетях сообщил местный житель, который в тот момент находился в подъемнике.

«Сегодня на ходу отпала стенка лифта и задела моих жену и ребенка. Уже 1,5 года согласовывают документы по замене лифтов»,— пожаловался местный житель.

Предварительно, потерпевшие отделались испугом.

В пресс-службе регионального следственного управления СК России сообщили, что ведомство проводит доследственную проверку об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья (статья 238 УК РФ). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также планируют изъять и изучить техническую документацию по обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Проверку по факту ЧП организовала и прокуратура. Ведомство оценит действия управляющей компании и организации, ответственной за содержание лифтового оборудования, и примет необходимые меры.