В Челябинске в многоэтажке оборвался трос лифта

Местные жители полчаса ждали, чтобы их вызволили из кабины

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Сегодня, 30 ноября, днем в Челябинске в одном из домов по улице Курчатова трос лифта оборвался в тот момент, когда в нем находились люди. Как сообщил читатель ИА «Первое областное», сначала был странный скрежет, а потом лифт зашатало, тряхнуло, и он остановился.

«Я думал, мы падаем. Скорее всего, оборвался трос. Остановились мы между первым и вторым этажами и почти полчаса ждали техника. Когда он пришел и открыл двери, пришлось спрыгивать»,— рассказал мужчина.

По его словам, пользоваться лифтом его семья больше не будет. В причинах неисправности подъемника разбираются специалисты.

Не так давно подобная ситуация произошла в многоэтажке в микрорайоне Академ Riverside. По словам местных жителей, в неисправном состоянии лифт находится довольно часто. Тогда жильцы просили прокуратуру провести проверку.