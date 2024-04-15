В Челябинской области установят две интеллектуальные транспортные системы

В регионе продолжится реализация нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

В Челябинской области в этом году выполнят работы на 37 дорожных объектах, а также установят две интеллектуальные транспортные системы. О региональных планах нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» рассказали в пресс-службе регионального правительства.



В этом году в рамках регпроекта «Региональная и местная дорожная сеть» планируют увеличить доли дорожной сети городских агломерация до 85%, а доли автодорог регионального или межмуниципального значения — до 84%.

В рамках регпроекта «Общественные меры развития дорожного хозяйства» установят два пункта весогабаритного контроля машин на автодорогах регионального или межмуниципального движения. А также внедрят две интеллектуальные транспортные системы. Они предполагают автоматизацию процессов управления дорожным движением в городах с населением более 300 тысяч человек.

Напомним, в этом году в Челябинской области отремонтируют 611 километров дорог. О том, где появятся дорожники, рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев.