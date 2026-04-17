В поселке Роза началась подготовка к рекультивации бывшего мусорного полигона

В 2027 году там появится холм, покрытый зеленой травой

С 15 апреля подрядная организация начала устанавливать бытовки и завозить спецтехнику на территорию бывшего мусорного полигона в поселке Роза Коркинского округа, передает администрация муниципалитета.





Восстановление земель продлится два года, общая стоимость проекта — 165 миллионов рублей. На 2026 год из областного бюджета направили почти 90 миллионов рублей, добавили средства и из местной казны. Поручение провести рекультивацию дал Алексей Текслер.

На техническом этапе специалисты сформируют тело свалки, а сверху уложат девять слоев: уплотненный грунт, геотекстиль разной плотности, щебень, песок, бентонитовый мат и плодородную почву. Также обустроят ливневую канализацию и систему пассивного отвода биогаза с помощью скважин. Заключительный биологический этап завершится посевом газонной травы. В итоге на месте бывшей свалки в 2027 году появится холм площадью восемь гектаров и высотой 20–25 метров, покрытый зеленым покровом.

Работы доверили ООО «Экосистема». Компания уже успешно реализовала подобные проекты в Оренбургской, Свердловской и Челябинской областях. Глава Коркинского округа Александр Орел вместе с представителями подрядчика побывал на объекте, где генеральный директор Андрей Кулясов подробно объяснил, как будет проходить оздоровление территории.

Работы идут в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». О том, насколько важна для чистого воздуха Челябинской области рекультивация свалок, нам рассказывал ранее министр экологии Игорь Гилев.