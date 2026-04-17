Челябинские хоккеистки помогли «Агидели» завоевать титул чемпионок ЖХЛ

В составе уфимской команды золотые медали выиграли Елизавета Роднова, Вероника Коржакова и Ангелина Махмутова

Воспитанницы челябинской хоккейной школы Елизавета Роднова, Вероника Коржакова и Ангелина Махмутова стали обладательницами золотых медалей ЖХЛ в составе уфимской «Агидели». В решающей серии за Кубок команда из Башкортостана одержала четыре победы над подмосковным «Торнадо» и сохранила за собой звание сильнейшего клуба России, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Это не первый трофей для трех челябинских хоккеисток. В прошлом сезоне они также помогли завоевать «Агидели» Кубок ЖХЛ, а затем привезли трофей в Челябинск. Они презентовали его в родной спортшколе имени Сергея Макарова, в которой начинали свою спортивную карьеру.

В этом сезоне соперником «Агидели» в финале Кубка ЖХЛ стало подмосковное «Торнадо». Однако уфимская команда проблем не испытала, одержав победы во всех четырех поединках. В заключительном матче серии клуб из Башкортостана выиграл в Воскресенске со счетом 1:0 и стал чемпионом.

Отметим, что «Агидель» стал шестикратным обладателем Кубка ЖХЛ. В этом турнире выступала и челябинская команда «Белые медведицы». Однако наши девушки выбыли в первом раунде плей-офф, уступив дорогу будущему финалисту — «Торнадо».